Pablo Azar sobre el éxito de la serie de Juan Gabriel: ‘No se necesita poner narcos para tener rating’

'Se ha agarrado la mala costumbre, por lo cual estoy totalmente en contra de ella, de homenajear la vida de narcotraficantes y de delincuentes'

Pablo Azar está en uno de los mejores momentos de su carrera. Mientras graba su próxima telenovela para Telemundo, se emociona con los miles de mensajes de felicitaciones que recibió por su personaje de Gabriel Aguilera, el papá de Juan Gabriel en la serie ‘Hasta Que Te Conocí’, basada en la historia de ‘El Divo de Juárez’.

En exclusiva hablamos con el actor mexicano, quien hace una fuerte crítica sobre los valores que las compañías televisivas llevan a los hogares de los televidentes, y asegura que está feliz que se le haga un homenaje a Juan Gabriel, quien siempre ha entregado mensajes positivos, no como las historias basadas en narcotraficantes y drogas.

Pregunta: ¿que significó para ti interpretar al padre de Juan Gabriel en la serie?

Pablo Azar: Antes de empezar a grabar yo estaba bastante asustado. Cuando me contrataron sabía que Juan Gabriel no solo iba a ver los capítulos, sino que personalmente había autorizado cada libreto, había aprobado a los actores, y sabía que el peso de mi personaje era muy fuerte porque toca partes muy sensibles de su vida. Eso creó una gran responsabilidad por eso traté de dejarme guiar mucho por los directores y escritores, y por mi propio instinto, sin imitar a nadie, sino buscar emociones reales.

P: ¿Sientes que lo lograste?

PA: El resultado está a la vista, tanto es así que Juan Gabriel vio el primer capítulo y no pudo ver más, no porque no quisiera sino porque le afectó tanto ver su vida de una manera tan real que le dolió, pero de una forma positiva porque le impactó ver su realidad.

P: ¿Qué sientes que tú parte dentro de la historia lo haya emocionando tanto?

PA: Me siento muy halagado, muy emocionado por saber que se le pudo homenajear a Juan Gabriel de esa manera, me llena de orgullo ser partícipe de esto, porque ninguno de nosotros sabíamos que se iba a convertir en un homenaje, obviamente su muerte fue totalmente inesperada… Aquí lo mas importante es que estamos homenajeando a alguien que sí merece ser homenajeado.

P: ¿Por qué haces énfasis en que él sí se merece ser homenajeado?

PA: Porque se ha puesto de moda la serie estas de narcos y cuando tu cuentas la vida de alguien le estás haciendo un homenaje automáticamente, y se ha agarrado la mala costumbre, por lo cual estoy totalmente en contra de ella, de homenajear la vida de narcotraficantes y de delincuentes, y no nos damos cuenta del daño que le hacemos a la sociedad con eso, entonces qué bueno ser partícipe de un homenaje que sí le hace bien a la sociedad, de alguien que sí lo merece, que le dejó cosas positivas al mundo, a la comunidad latino, y de alguien que habló a través de su música del amor, de la alegría, que inspiró felicidad, pasión a millones de personas.

P: ¿Crees que esto de un homenaje a una celebridad y no a un narco hizo que se lograra un rating histórico?

PA: Definitivamente, yo creo que muchas gente estaba un poco aburrida del mismo tema de hacer series y novelas con narcos, la gente quería algo fresco, nuevo y lo estaba pidiendo, y la prueba no solo está en Estados Unidos, donde Telemundo batió récord ganándole a Univision por más del doble, en todos los países donde ha estrenado la serie ha pasado.

Eso me parece muy importante porque sienta un precedente, las empresas se van a dar cuenta que no necesitan poner drogas y narcos para que el producto tenga rating, y ojalá que sigan buscando otro tipo de proyectos que son mucho más sanos. La televisión entra directo a las casas, a los niños, entonces tienen que ser mucho más responsables. Estoy súper agradecido con la oportunidad, y sobre todo con la gente por la respuesta, ellos son los únicos que pueden cambiar la televisión y pedir cosas diferentes.

P: Tú tuviste la oportunidad de compartir con Juan Gabriel, ¿cómo fue ese encuentro?

PA: Para mí fue muy impactante, lo conocí en un cumpleaños de una amiga en común y ahí él iba como Alberto Aguilera, fue como hablar con otra persona diferente. Alberto era una persona completamente clamada, ecuánime, muy cortés, hasta tímido, muy diferente al Juan Gabriel que conocíamos. Una grata impresión y fue un honor conocerlo.

Recuerdo una anécdota, nos tomamos varias fotos con él y había una chica que quedó en la esquina, Juan Gabriel paró la foto y puso la chica al lado de él en el medio y le dijo; “Tú tienes que estar aquí porque es donde la cámara te va a ver más bonita”, y él se hizo a un lado, eso me apreció muy bello de él.

P: Sabemos que pintas, y cuando terminaste la serie hiciste una pintura de Juan Gabriel, ¿por qué?

PA: Yo he tenido la costumbre de con mi arte homenajear a personas o circunstancias que han influenciado mi vida, y Juan Gabriel, desde que yo era niño escuchaba sus canciones a través de mis papás y después por mí mismo, admiré mucho su música, lo conocí, después participe de su serie, sentí que debía agradecer a través de mi arte. Lo que me emociona más es que la obra va a ser donada al museo de Juan Gabriel en Ciudad Juárez, y va a estar ahí… Me llena de orgullo poder ser parte de ese legado.