Memes se burlan de Anahí y su esposo

A nuestra serpiente venenosa no se le escapa nadie

Ay, viborolectores, yo pensé que no había nadie más venenoso que yo pero me equivoqué. La verdad es que muchos de ustedes están filosos con eso de los memes y comentarios sobre el embarazo de Anahí.

Que el bebé tendrá dos mamás, que el embarazado es él, que el bebé fue concebido por inseminación artificial, que no se conoce al verdadero papá…Y todo por los constantes rumores de que Manuel Velasco, el esposo de la cantante, es gay.

Pero miren, eso nunca lo sabremos porque el hombre, en el ambiente que vive, si es que es gay, jamás saldrá del clóset. Lo que es un hecho es que es un mama’s boy. Según reportes de prensa, Manuel no da un paso sin la venia de la bruja… ¡perdón!, de la madre.

De hecho se dice que quien lleva las riendas de Chiapas –estado mexicano del que él es gobernador– es la doña; que ella maneja el presupuesto y la agenda política de esa región. Y miren si no será bruja: tradicionalmente en México, la esposa del gober es quien hace las veces de primera dama; es decir, tiene que ir a poner su cara de mensa a todos los eventos dizque benéficos que realiza el estado.

Pues a pesar de que Manuelito ya tiene por marida a Anahí, la suegra de la cantante no le ha cedido el cetro a la artista. Y pues en parte se entiende porque la pobrecita Anahí a duras penas ha de haber terminado la secundaria, entonces, ¿cómo ponerla en un papel en el que tiene que hablar de temas que ni conoce con gente dizque de alcurnia y del ambiente político.

¿Otra gaviota? ¡No por favor! Mejor que se dedique a cuidar a su bebito y a hablar de pañales y biberones. Para eso sí será buena, se los aseguro.

Y en otros temas, ¿soñé o Las Lavanderas ya son amiguitas otra vez? Por más que busqué y busqué alguna nota sobre la reconciliación de este par no encontré nada. En lo que no me equivoqué es en haberlas visto juntas de nuevo en Estrella TV, como invitadas del programa “Lagrimita y Costel”.

¿O será que son programas viejos? Si es que están juntas de nuevo Karla Panini y Karla Luna, quiere decir que todo el show que armaron hace poco más de un año sobre eso de que la rubia le bajó el marido a la trigueña fue puro cuento.

¿Se acuerdan cómo las comediantes se convirtieron en verdaderas lavanderas cuando Luna acusó a Panini de haberse acostado con el marido cuando Luna padecía cáncer? ¿Y ahora son amiguis de nuevo? Si es así yo sé por qué. Porque de seguro estaban muertas de hambre, sin trabajo y sin dinero. Entonces mejor tragarse su orgullo que andar de piojas.

Ya les confirmaré esta información.