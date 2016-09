Las Grandes Ligas le ponen acento al béisbol en el Mes de la Herencia Hispana

El protagonismo de los peloteros latinoamericanos y la participación de la comunidad hispana dentro del deporte del béisbol profesional de las Grandes Ligas hace que este año la celebración del Mes de la Herencia Hispana adquiera un mayor realce e importancia.

Dentro del deporte pasatiempo nacional no hay ninguna duda que la conexión cada vez más fuerte con los aficionados latinos le ha dado a las Grandes Ligas un mayor poder en todos los aspectos de cara a competir con el resto de los deportes profesionales estadounidenses.

La liga anunció su mayor participación en el Mes de la Herencia Hispana hasta la fecha, con una iniciativa que incluye la creación de una versión especial de su icónico logo del bateador en silueta con una tilde (basado en su campaña #PonleAcento).

Además también ha salido un nuevo comercial bilingüe que celebrará el impacto de los equipos de MLB y sus jugadores latinoamericanos dentro y fuera del terreno en la comunidad hispana.

This Hispanic Heritage Month, we thank our Latino players and fans for putting an accent on béisbol. #PonleAcento pic.twitter.com/WKzShoUXHF

— MLB (@MLB) September 15, 2016