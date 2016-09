No creerás cuántas selfies se sacó Kim Kardashian en sus últimas vacaciones

Sin duda alguna, la estrella televisiva tiene una fuerte obsesión con los autorretratos

De sobra es conocido por todos el amor que la estrella televisiva Kim Kardashian profesa a los selfis, con los que suele documentar su vida a través de las redes sociales. Pero incluso ella se sorprendió cuando, al regreso de sus vacaciones de cuatro días en un resort de Punta Mita (México) en agosto, descubrió que se había sacado la escandalosa cifra de 6.000 autorretratos, lo que supondría unas 1.500 instantáneas por día.

La mujer del rapero Kanye West, que estuvo acompañada durante su escapada por sus hijos North (3 años) y Saint (9 meses), reveló la increíble noticia en la página web de su hermana pequeña Kendall Jenner, en una publicación titulada: “Las cifras de Kim: El desglose de mis vacaciones en México“.

Selfish in Mexico Una foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 22 de Ago de 2016 a la(s) 11:03 PDT

La estrella del programa televisivo ‘Keeping Up with the Kardashians’ también quiso compartir con los seguidores de la joven modelo la cantidad de bikinis que en los escasos cuatro días de viaje le dio tiempo a lucir, ya que a pesar de que no pudo pasar mucho tiempo al sol por estar “muy ocupada con las sesiones de fotos” y por el mal tiempo, la guapa mamá llegó a ponerse nueve modelitos de baño diferentes.

Happy Birthday @steph_shep I love this pic of us! Una foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 15 de Sep de 2016 a la(s) 11:42 PDT

La obsesión de Kim por dejar constancia de cada momento sacándose fotos con el móvil contrasta con la decisión de su marido de deshacerse de su teléfono durante un tiempo para desconectar y recuperar la creatividad.

“Tengo que dejar mi teléfono para así coger aire para crear”, anunciaba el rapero Kanye West a través de su perfil en la red social Twitter.