Miles celebran El Grito en México pidiendo a Peña Nieto #RenunciaYa

MÉXICO.- “¡Fuera Peña!” fue la principal consigna que emitieron unos 10 mil manifestantes que marcharon la tarde de este jueves en la capital mexicana para exigir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto por las violaciones a los derechos humanos registradas durante su gestión iniciada en 2012.

La manifestación, que en su mayor parte transcurrió en paz, terminó con una escaramuza entre marchistas y la policía antimotines de la Ciudad de México, que mediante una barrera de varios cientos de agentes bloqueó el paso a los manifestantes y utilizó gas lacrimógeno para dispersarlos.

#RenunciaYa Que el mundo sepa q esta es la democracia en #México Let the world know this is "democracy" #FueraPeña pic.twitter.com/ekty51li6w

“Peña Nieto inepto. Por el bien de México renuncia”, decía un cartel impreso que fue el que mayor distribución tuvo junto con mantas y letreros en los que se leía “¡Fuera Peña!” y “¡Renuncia Peña!”.

Precisamente el acto de protesta fue convocado en redes sociales bajo las etiquetas #RenunciaYa y #Motivossobran desde el 2 de septiembre, un día después de que Peña Nieto presentara su informe de Gobierno y dos días después de la visita al país del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump.

La marcha, en la que participaron miembros de organizaciones civiles, así como artistas e intelectuales, partió desde el monumento conocido como Ángel de la Independencia y estaba previsto que terminara en el Zócalo (plaza principal), donde por la noche el presidente dará el tradicional Grito de Independencia, acto simbólico de las fiestas patrias mexicanas.

Pero la movilización, encabezada por los padres de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, tuvo como punto final el Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central.

If anybody is entitled to demand the resignation of @EPN, are the parents of the 43 of #Ayotzinapa #RenunciaYa pic.twitter.com/AlYfLVU2y2

— Laura Martínez ® (@miblogestublog) September 15, 2016