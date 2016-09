Google Street View reconoce el derecho a la privacidad… de una vaca

¿Tienen las vacas derecho a la privacidad como los humanos?

Al parecer, en en el servicio de imágenes callejeras de Google sí.

En una de las fotografías tomadas por Google Street View en Coe Fen, en Cambridge (Reino Unido), aparece una vaca a la que se le ha difuminado la cabeza, igual que se hace con las personas por respeto a su intimidad.

El periodista David Shariatmadari compartió la imagen de la vaca en Twitter, logrando que su mensaje fuera compartido más de 9,000 veces.

Great to see Google takes cow privacy seriously pic.twitter.com/ACTBpDwno6

— David Shariatmadari (@D_Shariatmadari) September 13, 2016