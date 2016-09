Clinton y Obama piden a los votantes latinos acabar con el racismo de Trump en noviembre

WASHINGTON.- La aspirante presidencial demócrata, Hillary Clinton, y el presidente Barack Obama instaron este jueves a los votantes latinos a que acudan a las urnas en noviembre para acabar de una vez con el racismo y la retórica divisoria que promueve Donald Trump.

Ambos se presentaron ante la 39 gala anual del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI, en inglés), en el inicio del “Mes de la Herencia Hispana” entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre próximos.

Aunque sus discursos no arrojaron grandes novedades, sí enfocaron en los asuntos más apremiantes de la comunidad hispana y se producen en la recta final de la contienda presidencial cuando, a solo 54 días de la cita en las urnas, las encuestas dan un empate técnico a Clinton y Trump.

Al reanudar sus actos electorales desde que tomó tres días de reposo por una neumonía -su primer acto hoy fue en Greensboro (Carolina del Norte)-, Clinton indicó que los comicios del próximo 8 de noviembre serán definitorios para la comunidad hispana.

COBERTURA ESPECIAL DE LAS ELECCIONES

“Tenemos que decidir quiénes somos. Si sólo suspiramos, sacudimos la cabeza y aceptamos esto (los ataques de Trump), ¿Qué dice eso de nosotros a nuestros niños? Tenemos que levantarnos y repudiar esta retórica divisiva. Tenemos que frenarlo de forma concluyente en noviembre”, afirmó Clinton.

Clinton criticó que, en una entrevista publicada hoy, Trump nuevamente se negó a admitir que Obama nació en Hawaii, dejando siempre en el aire la duda de si el mandatario es estadounidense, como hizo en años pasados.

Más tarde, la campaña de Trump, no él directamente -como suele comunicarse en Twitter- afirmó que éste sí está satisfecho de que Obama ha demostrado con su partida de nacimiento que es estadounidense.

Al señalar que los hispanos no son los “violadores y criminales” que describió Trump al lanzar su campaña en 2015, Clinton destacó las contribuciones al tejido social de EEUU de figuras como la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, el fallecido y legendario beisbolista Roberto Clemente, el artista Lin Manuel Miranda, la cantante Gloria Estefan, o la gimnasta Laurie Hernández.

De nueva cuenta, Clinton prometió que, si gana la presidencia, en los primeros 100 días de su gobierno presentará sendos planes para crear millones de empleos bien remunerados y para una reforma migratoria integral, además de defender los alivios migratorios ahora congelados en las cortes.

Aunque las encuestas le dan un cómodo margen entre los latinos, Clinton dirigió su discurso en particular a los jóvenes que, según el Centro de Investigación Pew, conforman el 44% de los 27,3 millones de hispanos elegibles para votar este año.

Poco antes, también Obama atacó la política divisoria de Trump, a quien criticó por insistir en la idea de construir un muro en la frontera sur, y pidió el apoyo de los latinos para que gane Clinton en noviembre.

Su discurso ante el CHCI fue una especie de despedida, cuando le restan cuatro meses en la presidencia.

Sin mencionarlo por nombre, Obama pidió a los latinos que no permitan que gane la impulso la retórica como la que utiliza Trump.

“Dreamers” como el mexicano Diego Quiñones, residente en Kansas, “demuestran que los inmigrantes no están de alguna manera cambiando el carácter estadounidense; los inmigrantes son el carácter estadounidense” porque luchan por su superación personal, subrayó.

Immigrants aren’t somehow changing the American character; immigrants are the American character. https://t.co/S2vtM157TI

— The White House (@WhiteHouse) September 16, 2016