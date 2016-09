Canelo Álvarez no espera sorpresas este sábado

El mexicano confía en vencer al británico Liam Smith por el cinturón súper wélter de la OMB

En la ruta hacia un nuevo cetro mundial en las 154 libras, Saúl “Canelo” Álvarez encontrará un escollo en la figura del británico Liam “Beefy” Smith, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Mucha gente no conoce a Liam, pero nosotros sí lo conocemos”, dijo Álvarez hoy durante la conferencia de prensa final en uno de los principales vestíbulos del AT&T Stadium en Arlington, Texas, con los participantes del cartel que organiza Golden Boy Promotions.

“Nos gusta entrenar fuerte para que no haya sorpresas. Será una pelea dura, pero sin dudas vamos a ganar el título”, aseguró el mexicano de 26 años.

“Tiene una gran reputación, pero no es un Floyd Mayweather. Comete sus errores y es vulnerable. No es perfecto y tenemos que trabajar sobre eso. Me siento confiado de que haré una gran pelea”, indicó Smith por su parte sobre Canelo.